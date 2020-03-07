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Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет

Охрана порядка
    07.03.2020, 10:37
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург )
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Софья Кругликова, жена актера Михаила Ефремова, представила свой взгляд на инцидент в петербургском аэропорту Пулково, когда ее мужа не пустили в самолет. Как сообщает "Пятый канал", Кругликова утверждает, что ее муж был трезв, но при этом мастерски изображал пьяного.

Фото: kinopoisk.ru
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Жена актера также отметила, что Ефремов просто пошутил, причем настолько достоверно, что актеру поверили работники авиакомпании и не пустили его на борт самолета.

Напомним, накануне Михаил Ефремов не смог вылететь из Петербурга в Ригу. Авиакомпания "AirBaltic" отказала ему в перелете из-за того, что артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Михаил Ефремов приезжал в Петербург, чтобы сыграть роль Чапаева в спектакле "Чапаев и Пустота" по одноименному роману Виктора Пелевина.

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