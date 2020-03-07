Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет

Софья Кругликова, жена актера Михаила Ефремова, представила свой взгляд на инцидент в петербургском аэропорту Пулково, когда ее мужа не пустили в самолет. Как сообщает "Пятый канал", Кругликова утверждает, что ее муж был трезв, но при этом мастерски изображал пьяного.

Жена актера также отметила, что Ефремов просто пошутил, причем настолько достоверно, что актеру поверили работники авиакомпании и не пустили его на борт самолета.

Напомним, накануне Михаил Ефремов не смог вылететь из Петербурга в Ригу. Авиакомпания "AirBaltic" отказала ему в перелете из-за того, что артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Михаил Ефремов приезжал в Петербург, чтобы сыграть роль Чапаева в спектакле "Чапаев и Пустота" по одноименному роману Виктора Пелевина.