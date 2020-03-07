На Дону высокопоставленный полицейский задержан за крупную взятку

Сотрудники ФСБ России задержали временно исполняющего обязанности замначальника полиции Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Согласно материалам донского управления ФСБ, 5 марта подозреваемый получил взятку в 2,5 миллиона рублей от сотрудника коммерческой организации. За эти деньги полицейский пообещал не привлекать этого человека и его брата к уголовной ответственности. Коррупционера задержали прямо во время передачи наличных. Пачки с пятитысячными купюрами были аккуратно сложены в обычный полиэтиленовый пакет.

За получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в особо крупном размере, ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Помимо высокопоставленного полицейского, оперативники ФСБ задержали еще двух человек, которым инкриминируется посредничество во взяточничестве.