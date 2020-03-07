Новости

Врачи рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом петербурженки 17:10
В Альфа-Банке разблокировали карты россиян 16:54
Путин поручил реформировать миграционные режимы и институт гражданства 16:48
МГУ перенес финалы школьных олимпиад из-за коронавируса 16:42
Проект ВАЗ-1120: забытый минивэн Lada Kalina 16:33
На Дону высокопоставленный полицейский задержан за крупную взятку 16:28
Состояние больных коронавирусом в Липецке ближе к удовлетворительному 16:22
Здание отеля обрушилось на востоке Китая: спасены 16 человек 16:20
Исландия вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса 16:10
За какие лекарства водителей лишают прав 16:02
Собянин: В Саларьево до конца года появится еще один детский сад 15:47
В Дагестане более 13 тысяч человек остались без света из-за ветра 15:45
Для Крыма закупят еще девять пригородных поездов 15:43
У итальянского губернатора выявили коронавирус 15:35
Эксперты рассказали о новых рисках для российского авторынка 15:30
В Курске простились с легендарным сапером Михаилом Булатовым 15:21
Бойцы Северного флота провели ночные стрельбы в условиях Заполярья 15:18
Renault обновит Arkana по воздуху 15:03
В Иране количество зараженных коронавирусом приблизилось к шести тысячам 14:44
Альфа-банк заблокировал карты россиян 14:36
Нижегородские власти рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом 14:31
В крупных ювелирных салонах Ингушетии проходят обыски 14:30
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков 14:04
Как понять, что пора срочно менять ремень ГРМ 14:03
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Как выбрать цветы к празднику
Как выбрать цветы к празднику
07.03.2020 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону высокопоставленный полицейский задержан за крупную взятку

Текст: Александр Гавриленко

Сотрудники ФСБ России задержали временно исполняющего обязанности замначальника полиции Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Фото: www.youtube.com
В Ростове задержан вербовщик террористов

Согласно материалам донского управления ФСБ, 5 марта подозреваемый получил взятку в 2,5 миллиона рублей от сотрудника коммерческой организации. За эти деньги полицейский пообещал не привлекать этого человека и его брата к уголовной ответственности. Коррупционера задержали прямо во время передачи наличных. Пачки с пятитысячными купюрами были аккуратно сложены в обычный полиэтиленовый пакет.

За получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в особо крупном размере, ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Помимо высокопоставленного полицейского, оперативники ФСБ задержали еще двух человек, которым инкриминируется посредничество во взяточничестве.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Борьба с коррупцией Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Первый заболевший коронавирусом выписан из больницы в Москве
Песков: Подготовка к празднованию 75-летия Победы идет по плану
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу
"Аэрофлот" сократил число рейсов в города Италии, КНР, Южной Кореи и Вьетнама
Здание отеля обрушилось на востоке Китая: спасены 16 человек
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту
Видео
Видео
Обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию