Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту

"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.

Камера коптера зафиксировала, как состоящий из трех вагонов отечественный рельсовый автобус РА-2 как стрела проносится под белоснежными арками Крымского моста. Его скорость во время движения по путям над Керченским проливом - от 80 до 100 километров в час, поэтому поезд даже обгоняет некоторые автомобили, которые в этот момент движутся по автомобильной части моста.

На поезде Керчь - Анапа сегодня отправились в соседний регион более 200 пассажиров, среди которых были крымчане, жители Кубани и конечно же журналисты. Они не теряли времени зря и фотографировали роскошные виды из окна поезда на Черное и Азовское море. В 16 часов 38 минут поезд по расписанию прибыл на станцию Анапа и через два часа отправится в обратный путь.

Напомним, по маршруту Керчь - Анапа будут ходить три пары рельсобусов общей вместимостью 590 пассажиров. В вагонах 200 сидячих мест, они оборудованы системой кондиционирования и отопления. Есть и биотуалеты. Время в пути между городами - два час, стоимость билета - 439 рублей.