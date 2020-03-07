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07.03.2020 18:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту

Текст: Илья Изотов (Керчь)

"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.

Фото: Сергей Винник/ РГ
Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу

Камера коптера зафиксировала, как состоящий из трех вагонов отечественный рельсовый автобус РА-2 как стрела проносится под белоснежными арками Крымского моста. Его скорость во время движения по путям над Керченским проливом - от 80 до 100 километров в час, поэтому поезд даже обгоняет некоторые автомобили, которые в этот момент движутся по автомобильной части моста.

На поезде Керчь - Анапа сегодня отправились в соседний регион более 200 пассажиров, среди которых были крымчане, жители Кубани и конечно же журналисты. Они не теряли времени зря и фотографировали роскошные виды из окна поезда на Черное и Азовское море. В 16 часов 38 минут поезд по расписанию прибыл на станцию Анапа и через два часа отправится в обратный путь.

Напомним, по маршруту Керчь - Анапа будут ходить три пары рельсобусов общей вместимостью 590 пассажиров. В вагонах 200 сидячих мест, они оборудованы системой кондиционирования и отопления. Есть и биотуалеты. Время в пути между городами - два час, стоимость билета - 439 рублей.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край РГ-Видео Строительство моста через Керченский пролив

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