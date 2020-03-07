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07.03.2020 14:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу

Текст: Сергей Винник (Керчь)
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.

- Поезд, что сегодня начнет курсировать - это самый современный в России рельсовый автобус, который может работать на таких маршрутах, - пояснил генеральный директор "Южной пригородной пассажирской компании" Алексей Ильиных. - Между Керчью и Анапой будут курсировать три пары поездов. Скорость их движения - около 140 километров в час, а по Крымскому мосту - 80. В результате поезд доедет из Керчи до Анапы гораздо быстрее, чем автобус, который проводит в пути около трех часов.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Рельсовый автобус Керчь - Анапа свяжет Крым и Кубань

Всего на новый маршрут по состоянию на утро 7 марта продано около 400 билетов, в том числе на первый поезд - около 200. Цена билетов, напомним, 439 рублей, в том числе проезд до станции Тамань-Пассажирская - 69 рублей.

- Цены на билеты устанавливают не перевозчики, а региональные власти, - пояснил Алексей Ильиных. - Так, правительство Крыма установило тариф 1,77 рубля за один пассажиро-километр, а в Краснодарском крае - 3,70.

Власти Республики Крым собираются также запустить пригородные поезда до Феодосии и Симферополя.

- Это направление будет популярно у крымчан и жителей Кубани, которые ездят на работу в соседний регион, а также у студентов, - считает министр транспорта РК Сергей Карпов. - Мы будем увязывать расписание рейсовых автобусов и пригородных поездов, чтобы от железнодорожных вокзалов было удобно доехать до других населенных пунктов.

К началу движения рельсобусов подготовлен и украшен вокзал Керчи, куда сегодня пришли несколько сотен горожан и железнодорожников. Солнечная погода - под стать праздничному настроению. Для провожающих и первых пассажиров на перроне устроили концерт и торжественный митинг.

- Для меня и моей семьи это поезд - еще одна связующая нить с Россией, - говорит работник "Крымской железной дороги" Наталья Стрюкова. - Сегодня пришла проводить первый поезд, а 27 марта поеду с внучкой в Анапский дельфинарий.

- У меня в Анапе живут дочка, внучка и зять, и я езжу туда каждый месяц, - рассказал один из первых пассажиров Александр Тришин. - Раньше ездил автобусом, а тут узнал, что будет пригородный поезд, и решил на нем поехать. По цене это примерно одинаково, а время в пути меньше.

Фото: Пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании"
Опубликовано расписание пригородных поездов Керчь - Анапа

- Это направление будет востребовано туристами, которые, к примеру, приехали в Анапу и получают возможность всего за один день съездить в древнейший город России Керчь и осмотреть его достопримечательности, - считает Владимир Чепец, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора). - Ко времени перехода железных дорог на летний график будет запущена новая железнодорожная станция Керчь-Южная. И главы администраций населенных пунктов, находящихся по пути следования поездов, уже обращаются с просьбой ввести дополнительные остановки поезда на Южной, в Багерово и других станциях. Мы рассмотрим такую возможность исходя из спроса и пассажиропотока.

Как уточнил Владимир Чепец, для Крыма будет закуплено еще девять поездов для пригородного сообщения - это рельсовые автобусы РА-2 и РА-3 и электропоезда. Рассматривается возможность продления их маршрутов, но в этом случае они будут уже не пригородными, а межобластными.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край РГ-Фото Строительство моста через Керченский пролив

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