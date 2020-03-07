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07.03.2020 20:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе мужчина повредил кабель и оставил без света 8 тысяч человек

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В городе-курорте Анапа один из местных жителей для того, чтобы проложить коммуникации к своему частному дому, вырыл траншею на муниципальной земле и случайно повредил подземный силовой кабель, который питал микрорайон города. В результате без света осталось порядка восьми тысяч человек.

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Об инциденте сообщили в пресс-службе администрации Анапы. ЧП произошло на улице Гребенской.

На место происшествия выехали специалисты управлений ЖКХ, муниципального контроля, участковый и ремонтная бригада энергоснабжающей компании - НЭСК. Электроснабжение микрорайона удалось быстро восстановить, переключив сеть на резервную линию питания. Сколько же времени уйдет на ремонт самого поврежденного силового кабеля пока не известно.

Местному жителю, оказавшемуся виновником инцидента, грозит административный штраф. Также ему придется оплатить затраты на восстановительные работы - а это порядка 200 тысяч рублей.

Неожиданное отключение электричества в выходной день вызвало большое недовольство среди жителей города. Некоторые из них пожаловались в соцсетях, что застряли в лифте. Одна из женщин написала, что ей пришлось подниматься на верхние этажи многоэтажки пешком, хотя она находится на поздних сроках беременности.

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