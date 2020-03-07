В Астрахани придумали недорогое автобусное метро

Студент Астраханского колледжа вычислительной техники Андрей Лазарев разработал проект создания сети рельсовых пассажирских автобусов на основе уже имеющихся в городе железнодорожных путей. По ним в советские годы ходили электрички.

Проект вызвал интерес у регионального отделения Приволжской железной дороги. И там готовы реализовать эту идею.

По словам Андрея, мысли о создании так называемой "Астраханской кольцевой" пришла к нему, когда он отдыхал в Москве. В это время в столице открывали Московские центральные диаметры, которые называют наземным метро - система линий желдортранспорта, созданная на базе существующей инфраструктуры железной дороги. Андрей загорелся идеей организовать что-то подобное в родном городе.

На карте области он рассмотрел, что железнодорожные линии огибают город вдоль границ густонаселенных микрорайонов, образуя замкнутую линию - своего рода "кольцо". От него отходит несколько веток в районы области, там даже сохранились пассажирские станции. Но сейчас здесь в основном, ходят грузовые поезда.

Андрей взялся детально прорабатывать идею - от создания пассажирских маршрутов до графиков движения и работы машинистов. "По этим маршрутам я предложил пустить рельсовые автобусы: они меньше, чем электрички и работают на дизельном топливе, что дешевле, - предлагает Андрей. - Они будут ходить с интервалом в 15 минут. А работу обычных автобусов можно спланировать так, чтобы они подвозили людей к станциям".

Сейчас же, по словам изобретателя, пассажирское движение в Астрахани организовано, в основном, за счет частных "маршруток", которые не следят за безопасностью, ездят, не соблюдая расписания. И не могут вместить всех пассажиров в часы пик.

Андрей организовал голосование в интернете. Около 80 процентов участников опроса сообщили, что воспользовались бы проездом на рельсовом автобусе, если станция будет в десяти минутах ходьбы от места жительства, учебы или работы.

Железнодорожники не исключают, что проект может превратиться в полноценный городской маршрут при условии сотрудничества с муниципалитетом по организации комплексной системы пассажирского движения.

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