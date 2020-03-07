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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назвали шабашем обсуждение полуострова в ООН

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прошедшее в Совете безопасности ООН консультационное заседание по так называемой "формуле Аррии" напоминает пропагандистский шабаш и игнорирует базовые демократические нормы. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Постпредства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США в сотрудничестве с миссией Украины в ООН созвали совещание, чтоб в очередной раз обсудить тему соблюдения прав человека в Крыму. Опираясь на "свидетельства" правозащитников, которые сами уже давно не были на полуострове, делегаты США, Великобритании, Эстонии снова обвинили Россию в "оккупации" Крыма и массовых нарушениях прав человека.

- Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор "слепого с глухим, - заявил РИА Новости Александр Молохов. - Самым же забавным проколом организаторов стал отказ предоставить слово по видеоконференцсвязи самим крымчанам.

Стоит отметить, что так называемая "формула Аррии" предполагает консультации, на которые наряду с дипломатами приглашают представителей неправительственных организаций и общественности. Но никаких правовых последствий эти неформальные и неофициальные встречи не предусматривают.

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