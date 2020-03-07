На Урале спасатели сняли с оторвавшейся льдины 20 рыбаков

В Свердловской области льдина с 20 рыбаками оторвалась от берега. Прибывшие на место спасатели за полчаса доставили всех на берег, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в 13:15 по местному времени на Белоярском водохранилище в городе Заречном. Льдина откололась в двух километрах от берега, помощь рыбаки вызвали сами. На место ЧП тут же выехали спасатели Уральского поисково-спасательного отряда и сотрудники городской службы спасения на двух плавредствах на воздушной подушке. Дрейфовать посреди озера рыбакам пришлось недолго: в течение получаса всех доставили на берег, пострадавших нет.

В ведомстве также призвали уральцев повременить с рыбалкой и не подвергать себя опасности.

- Не выходите на лед, где образовались полыньи и промоины. При возникновении происшествия незамедлительно сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112", - сказали в региональном МЧС.