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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пекарь рассказала, почему хлеб ручной работы отличается от фабричного

Текст: Юлия Мякишева
Кажется, что в условиях полностью автоматизированного производства на заводах должны прийти к идеальному вкусу и качеству хлеба. Но все не так просто. По мнению Дарьи Мальцевой, которая в 2019 году заняла четвертое место в мире в компетенции "Хлебопечение" на чемпионате WorldSkills, каждому изделию требуется индивидуальный подход, обеспечить который в рамках машинного процесса невозможно.
Из личного архива Дарьи Мальцевой Из личного архива Дарьи Мальцевой
Из личного архива Дарьи Мальцевой

Девушке 22 года, она работает в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже (ЕЭТК), который сама закончила: готовит студентов к конкурсам и обучает людей старше 50 лет по программе профессионального долголетия WorldSkills. Сейчас она готовится к выступлению на EuroSkills в Австрии.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Во время интервью, которое в скором времени выйдет на страницах "РГ", мы спросили у нее, почему булочки и печенье бывают невкусными.

- Чтобы хлеб получился вкусным, необходимо соблюдать технологический процесс, все необходимые параметры, а самое главное - работать с душой! - рассказала Дарья. - После того, как заготовка окажется в печи, за ней нужно постоянно следить - поддерживать температурный режим, контролировать, чтобы она равномерно пропеклась. Нужен индивидуальный подход к каждому изделию. На заводах процесс автоматизирован, но техника не поможет, если пришло сырье другого качества или что-то пошло не так. Необходимо настраивать параметры оборудования, выбирать другой технологический режим, а в условиях производства делать это каждый день невозможно.

Она говорит, что покупает хлеб только изредка. В лаборатории колледжа, где она занимается со студентами, они часто практикуются и выдают готовую выпечку, но ее нельзя реализовывать в столовой учебного заведения, поэтому все забирают студенты, преподаватели и сама Дарья. Но девушка умудряется печь и дома в обычной духовке. По ее словам, непрофессиональная техника тоже подходит для того, чтобы сделать вкусный, полезный домашний хлеб.

Фото: REUTERS
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Жаль, что сдобу, приготовленную руками так высоко оцененного мастера, попробовать вряд ли получится: Дарья не работает ни на одном хлебозаводе, хотя предложения, разумеется, были.

- Я не пошла на производство, потому что не нравится работать на поточной линии: никакой работы руками, все делает машина. Не хочу стоять и каждый день делать одно и то же. В частных пекарнях тоже не особо интересно: ассортимент хлеба из года в год тот же. Хочется самой что-то разрабатывать, придумывать новое, - объяснила пекарь.

Дарья старается собрать лучший мировой опыт, чтобы в дальнейшем передать его своим студентам, которые будут работать на российских предприятиях и повышать качество хлеба, который, как известно, всему голова.

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