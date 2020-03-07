Свердловчане поставили десятки трудовых рекордов в годы войны

Сразу три города Свердловской области - Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский - подготовили заявки на присвоение звания "Город трудовой доблести" по новому федеральному закону, подписанному президентом 2 марта.

Архивистам пришлось проделать в сжатые сроки огромную работу. Было проанализировано свыше 5000 выкопировок из газет, документов, фотографий, экспонатов из семейных и заводских музеев, а также книги, изданные к памятным датам. Вместе с документами в федеральный оргкомитет "Победа" отправят 10-минутный видеоролик, созданный на основе фильма "Город Н", снятого Свердловской киностудией в 1944 году.

- Свердловск, Нижний Тагил и Каменск-Уральский были центрами, где ковалось оружие Победы. Производственные задания перевыполнялись на 120-150 процентов ежемесячно. Всего за годы войны было выпущено 31485 танков и самоходных орудий, около 62 миллионов снарядов и мин. На базе эвакуированных предприятий созданы новые КБ и НИИ, сформированы школы бронетанковой техники, ракетного и артиллерийского вооружения, боеприпасов. Рабочие, инженеры массово включились в усовершенствование технологий: именно в те годы разработаны новые марки сталей, добавки, повышающие прочность материалов, титановые сплавы. Словосочетание "впервые в мире" стало почти обыденным. Причем о многих фактах мало или почти ничего не сообщалось, некоторые документы до сих пор засекречены, - рассказали "РГ" в Союзе предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

К примеру, на Уральском танковом заводе № 183 (ныне - Уралвагонзавод) впервые в мире применили уникальную технологию скоростной электросварки броневого листа под слоем флюса. Сварочные автоматы подняли производительность сразу в пять раз, швы получались прочнее, чем на любом иностранном танке. А производство авиабомб и вовсе сделали поточным. За эти достижения руководитель проекта Евгений Патон получил Госпремию и звание Героя Соцтруда. Сам УВЗ в годы Великой Отечественной стал одним из крупнейших центров производства танков Т-34. Всего их было собрано на Урале более 25 тысяч - половина всех в СССР. Также здесь выпускались детали для реактивных самоходных установок "Катюша" и бронекорпуса для штурмовиков Ил-2.

Широкий размах приняло соревнование комсомольско-молодежных бригад за звание фронтовых. На нижнетагильском заводе таких было 89, причем 15 именовались гвардейскими. Работать по-фронтовому означало перевыполнять план без срывов и замечаний, бережно относиться к оборудованию. Первой на заводе переходящее Красное знамя завоевала бригада Тани Бревновой. Хрупкие девочки, младшей из которых недавно исполнилось 14 лет, гнули медные трубки для танка. Перевыполняла норму и бригада Ефимии Уздемир, единственной в стране девушки-кузнеца. К концу войны вместо 600 деталей она изготавливала 5000 за смену.

Завод стал зачинателем еще одного всесоюзного движения: "тысячников". Фрезеровщик предприятия Дмитрий Босый изобрел устройство, которое позволяет обрабатывать сразу несколько деталей на одном станке. 12 февраля 1942 года он за 8 часов выполнил 1482 процента от нормы. За этот рекорд рабочий получил Госпремию, а его последователей во всех отраслях стали звать "тысячниками".

Сталевары тоже состязались, сокращая сроки плавки и увеличивая выход стали. Так, в январе 1942 г года рабочий ВИЗа Нурала Базетов снял 10 тонн стали с квадратного метра пода печи. Его достижение перекрыли сталевары "Уралмашзавода" Ибрагим Валеев и Дмитрий Сидоровский: 15,3 и 15,6 тонны. По тем временам - мировой рекорд.

Лауреатами Госпремии стали и проходчики Высокогорского рудника Степан Еременко и Иван Завертайло, эвакуированные на Урал из Кривого рога. Уже 4 октября 1941 года они перевыполнили норму в 31 и 40 раз, применив так называемое многозабойное бурение. "Мы далеко от фронта, но Гитлер на спине своей хорошо почувствует тяжелую горняцкую руку... Мы восстановим наши шахты, города и поселки и вновь будем жить счастливо. Во имя этого я работаю за десятерых", - писал тогда Завертайло. За годы войны рудник выдал на-гора более 13 миллионов железной руды и 8 миллионов тонн концентрата - сырье шло прямиком на 65 металлургических и машиностроительных заводов СССР.

Каждый третий танк, сошедший с конвейера завода № 183, был одет в броню Ново-Тагильского металлургического завода (НТМЗ). Металлурги Нижнего Тагила дали стране 4,2 миллиона тонн чугуна, 924 тысячи тонн стали, 532 тысячи тонн проката. Помимо стали для танков и авиации, здесь выпускали гильзы для снарядов мелкого калибра, хвостовые оперения к снарядам "Катюши", корпуса противотанковых гранат.

Еще в самом начале войны, 10 сентября 1941 года, на предприятии запустили толстолистовой стан "3500", привезенный из Ленинграда. За годы войны построили доменную печь № 3, четыре мартеновских, две коксовые батареи. Крупнейшие агрегаты обслуживали вчерашние выпускники ремесленных училищ - без выходных и скидок на возраст.

В памяти старожилов хранятся истории о том, как 12-14-летние мальчишки стояли смены наравне со взрослыми на Высокогорском механическом заводе. Маленькие ростом, истощенные, они подставляли ящики или по 2-3 трапа, чтобы достать до патрона и вставить в него изделие. Каждый 10-й снаряд в войска отправлялся с клеймом ВМЗ.

Нижнетагильская "Планта" называлась тогда заводом № 56. Здесь получали с ВМЗ заготовки снарядов и начиняли их взрывчаткой. Завод выпускал более 15 номенклатур боеприпасов: противотанковые, бронебойные, артиллерийские, реактивные. У работниц руки не успевали заживать от мозолей. В городе шутили: "Вон идут "разноцветные" девчонки с химзавода: губы синие, руки красные, воротники рыжие".

Московский завод № 214 (Уральский приборостроительный) буквально с первых дней в Свердловске начал выпускать продукцию для авиации, сухопутных войск, флота. Завод № 356 (УПП "Вектор") стал основным поставщиком аэрофотоаппаратов для дневной и ночной съемки и минных взрывателей. А завод № 707 (Уральский электромеханический) разработал аппараты связи, телетайпы, звукометрические станции - для артиллерийской разведки, чтобы фиксировать стреляющие батареи противника и давать точные координаты.

Настоящим прорывом для фронта стал авиационный прицел завода № 217 (Уральского оптико-механического): по точности попадания он превосходил все мировые образцы. Поэтому эту конструкторскую работу отметили Госпремией. Не менее героическим трудом на заводе № 8 (машзавод имени Калинина) было выпущено 72 процента всех противотанковых, корабельных и зенитных пушек в СССР. "Уралмаш" стал главным производителем танков и гаубиц: 300 гаубиц в месяц - хватить, чтобы оснастить 10 дивизий. Кроме того, уралмашевцы изготавливали самоходную установку САУ СУ-122, которая сыграла большую роль в снятии блокады Ленинграда. На Уральском полигоне (ныне Нижнетагильский институт испытания металлов) за годы войны провели 470 тысяч испытаний боеприпасов, а на заводе гражданской авиации отремонтировали 560 самолетов и 1500 двигателей.

И это лишь часть тыловых подвигов земляков. Один Нижний Тагил в Великую Отечественную принял более 40 предприятий и организаций, Свердловск (Екатеринбург) - 700! Объем промышленного производства вырос в семь раз по сравнению с довоенными показателями. Помимо танков, самоходных артиллерийских установок, зениток и противотанковых пушек, минометов "Катюша", уральцы поставляли в войска обмундирование, обувь, продовольствие.

Самоотверженность и массовый героизм стали тогда чем-то обыденным, но, когда вчитываешься в документы, понимаешь: не только на энтузиазме и патриотизме строился этот подвиг. Еще и на железной дисциплине: в 1944 году военный трибунал отправил на 6 лет в тюрьму двух сотрудников завода имени Калинина - трехминутное опоздание на смену расценивалось как прогул. Меню рабочих столовых было очень скромным: капуста, свекла, вода, соль, немного растительного масла плюс 800 граммов сырого хлеба на гороховой муке. Зарплата на военных производствах была в районе 600-800 рублей, на обычном промпредприятии - 350-400. При этом на рынке мыло стоило 250 рублей, мука - 180 рублей за кило, масло - 1100, сапоги хромовые - 6000.

- Погружение в заявку позволило узнать множество удивительных фактов, когда дети трудились на заводах наравне со взрослыми, когда буквально из подручных средств переделывались станки для производства лекарств, когда за несколько месяцев с нуля создавались заводы-гиганты. Люди жертвовали всем на благо фронта и светлого будущего страны, - подчеркивает заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка.

- Слова "Все для фронта, все для Победы" на протяжении почти пяти лет были для наших земляков законом жизни, - говорит глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. - Думаю, историческая справедливость должна восторжествовать, город должен получить этот высокий статус.