Россия и Китай увеличили товарооборот оборот за два месяца

Россия и Китай увеличили товарооборот за январь и февраль 2020 года на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 17,1 миллиарда долларов. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление Китая.

Рост товарооборота произошел за счет расширения поставок России в Китай до 11,18 миллиарда долларов, что на 21,7% больше показателей января-февраля 2019 года.

При этом экспорт из КНР в Россию за указанный период снизился на 15,4% и составил 6 миллиардов долларов.

Как ранее заявлял министр финансов России Антон Силуанов, Россия теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса 1 миллиард рублей в день. При этом, по словам министра, сложившаяся ситуация российскую экономику затронет меньше, чем китайскую. Силуанов считает вполне достижимым показать роста ВВП в России в 1,9% по итогам 2020 года, если карантинные меры не затянутся на слишком долгий срок.

По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% до рекордных 110,75 миллиарда долларов.