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07.03.2020 21:42
Рубрика: Спорт

Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

Текст: Максим Домчев
Россиянка Камилла Валиева стала победительницей юниорского чемпионата мира по фигурному катанию. Второе место в соревнованиях одиночниц заняла еще одна представительница России - Дарья Усачева.
Фото: Sergei Bobylev/TASS Фото: Sergei Bobylev/TASS
Фото: Sergei Bobylev/TASS
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Валиева установила рекорд юниорских ЧМ в короткой программе

13-летняя Камилла Валиева на турнире в Таллине уверенно выиграла короткую программу, обновив высшее достижение среди юниорок. Преимущество над конкурентками было достаточно солидным, но расслабляться было нельзя.

И россиянка в произвольной программе также стала лучшей. Ее выступление судьи оценили в 152,38 балла, а по сумме двух программ она набрала 227,30 балла. Второй результат показала еще одна представительница нашей страны Дарья Усачева - 207,74 балла. Третьей стала американка Алиса Лю - 204,83. Еще одна россиянка Майя Хромых стала четвертой - 198,24.

После выступления Валиева рассказала журналистам о своей мечте.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"Наверное, стать олимпийской чемпионкой. То, к чему мы идем. А там как всё решится. Именно в фигурном катании моя мечта - катать чисто", - цитирует слова чемпионки РИА Новости.

Свое выступление в Таллине Валиева оценила весьма критично.

"Допустила помарку на первом "тулупе". Довольна, что собралась на второй "тулуп", и очень рада, что чисто откатала дальнейшую программу. С утра все время думала о программе, о прыжках, немного нервничала", - сказала она.

Спорт Фигурное катание

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