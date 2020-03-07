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Рубрика: Культура

Роулинг стала самой популярной писательницей десятилетия

Текст: Наталья Лебедева
Джоан Роулинг, Агата Кристи и Макс Фрай стали самыми популярными женщинами-писателями последнего десятилетия. Рейтинг составил крупнейший книжный рекомендательный портал LiveLib.
Фото: Charles Sykes/Invision/AP, File Фото: Charles Sykes/Invision/AP, File
Фото: Charles Sykes/Invision/AP, File
Рейтинг женщин-писателей возглавили Айн Рэнд, Элизабет Гилберт и Гузель Яхина

Первое место уверенно занимает Джоан Кэтлин Роулинг, которая стала не только самым популярным у читателей автором, но и самым высокооплачиваемым. Серия романов о Гарри Поттере была переведена более чем на 60 языков. На сайте портала ее книги прочитали более 419 тысяч пользователей, а за последний год - более 52 тысяч. Помимо книг о Гарри Потере, пользователи с удовольствием читают "Фантастические твари и где они обитают" - историю об удивительном мире волшебных существ и необыкновенных зверей, которая тоже уже была экранизирована. Также популярны ее "Сказки барда Бидля" и роман "Случайная вакансия". Более 419 тысяч пользователей отметили книги Роулинг как прочитанные. Не удивительно, что у нее и самые высокие оценки: "Гарри Поттер", например, получил 4,81 балла.

Не сильно отстает от Роулинг английская писательница и драматург Агата Кристи, которая прославилась на весь мир как автор запутанных детективных историй о сыщике Эркюле Пуаро. Топ самых читаемых книг возглавляют "Десять негритят", "Убийство Роджера Экройда", "Собрание сочинений. Том 27. Книга 1. Автобиография", "Убийство на Рождество". Всего произведения Агаты Кристи прочитали более 184 тысяч пользователей.

Читатели Кристи оказались самыми активными, они оставили больше всего положительных рецензий - более 6000. В то время как у Роулинг или Макс Фрай их около 3000.
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Отрадно, что на третьем месте рейтинга - русскоязычная писательница Светлана Мартынчик, которая пишет под псевдонимом Макс Фрай. Ее произведения прочитали более 163 тысяч пользователей. А более 68 тысяч человек добавили книги Макс Фрай в список "Хочу прочитать", в этой категории среди ее произведений лидирует сборник "Темная сторона (Вершитель)".

В топ-10 самых популярных женщин-писателей также вошли Джейн Остин (более 97 тысяч читателей), Стефани Майер (83 тысячи читателей), Ольга Николаевна Громыко (более 82 тысяч читателей), Сьюзен Коллинз (более 80 тысяч читателей), Джоджо Мойес (более 78 тысяч читателей), Кассандра Клэр (более 78 тысяч читателей) и Елена Звездная (более 72 тысяч читателей).

Культура Литература

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