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07.03.2020 20:37
Рубрика: Спорт

Сборная России стала четвертой в мужской эстафете на этапе Кубка мира

Текст: Максим Домчев

Сборная России стартовала в мужской эстафете без своего лидера Александра Логинова, который пропускал эту гонку. В итоге тренерский штаб российской команды был вынужден добавить к Матвею Елисееву, Евгению Гараничеву, Эдуарду Латыпову молодого Карима Халили.

Российская сборная не слишком успешно провела начало гонки. Однако усилиями Латыпова команде удалось вернуться в группу лидеров и даже принять непосредственное участие в борьбе за медали. Более того, после заключительной стрельбы 21-летний Халили ушел в гонку вторым, но не смог удержаться на этой позиции.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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В итоге его опередил представители команды Украины и Швеции. На финише Халили предпринял попытку штурма, но швед, шедший на третьей позиции, все же выстоял. В итоге Россия стала лишь четвертой.

Победила же в гонке, более чем убедительно, команда Норвегии в составе Ветле Шоста Кристиансена, Йоханнеса Дале, Тарьей Бе и Йоханнеса Бе. Их результат - 1:10.25,3. На 38,2 секунды отстала команда Украины. Шведы проиграли победителям 43,3 секунды, российская команда - 46,9 сек.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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