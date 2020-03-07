Штат Нью-Йорк ввел режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса. В субботу в городе был зарегистрирован 21 новый случай заболевания, сообщил губернатор Эндрю Куомо,

По его словам, 57 случаев заражения зафиксированы в округе Вестчестер. Общее число инфицированных составляет 76 человек, госпитализированы десять человек. Ожидается, что число пострадавших будет увеличиваться.

Жертвами коронавируса стали 14 человек в Вашингтоне и один - в Калифорнии. Всего в США зарегистрировано 346 случаев заражения в двадцати штатах. Чиновники предупреждают, что гораздо больше людей, вероятно, заражены. Восемь человек излечились от болезни, информирует газета USA TODAY.