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Рубрика: В мире

Сможет ли Мирослав Митрофанов отстоять кресло рижского мэра

Текст: Юрий Сизов
Фото: Saeima\ wikipedia Фото: Saeima\ wikipedia
Фото: Saeima\ wikipedia

Споры о том, кто возглавит властные структуры латвийской столицы после внеочередных выборов местного муниципалитета, намеченных предварительно на 25 апреля, уже на излете первой мартовской недели приобрели привкус самого востребованного "политического деликатеса", утверждают местные политологи.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Во-первых, для русскоязычных жителей крупнейшего города на берегах Даугавы, которым почти десять лет дирижировал лидер политической партии "Согласие" Нил Ушаков, этот вопрос приобретает особенно остросюжетный характер. И дело не только в актуальности для трети населения мегаполиса шекспировской дилеммы: быть или не быть красавице Риге исторической цитаделью гармонизированных отношений ее коренного населения, но и в способности противостоять обострившимся в последние годы проявлениям национального реваншизма.

В субботу во второй половине дня стало известно, что на внеочередных выборах в Рижскую думу лидером списка Русского союза Латвии заявлен сопредседатель партии, бывший евродепутат и спикер Штаба защиты русских школ Мирослав Митрофанов. Решение об этом принято на заседании правления РСЛ.

Пока тезисы своей предвыборной программы 53-летний политик постарался изложить в интервью "РГ" буквально несколькими штрихами: приоритетом партии, уточнил он, на выборах будет сохранение образования в школах национальных меньшинств на русском и других языках меньшинств, развитие культурного и языкового многообразия латвийской столицы.

Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости
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Кстати, Русский союз Латвии, как и в предыдущие годы, идет на выборы в Рижскую думу самостоятельно, не вступая в предвыборные коалиции. Весь избирательный список Митрофанов озвучивать не стал, пояснив, что пока нет договоренности по каждому кандидату. Он будет утвержден руководством партии чуть позже - 12 марта. Но уже сейчас очевидно, пояснил он, что в нем будут представлены как опытные члены партии, уже проявившие себя в сейме и в Рижской думе, так и молодые политики. Опыт в сочетании с молодостью и энергией обеспечивает новое качество предвыборного списка, комментируют в руководстве партии.

Кстати, кандидат в градоначальники дал понять, что партия намерена сохранять и приумножать положительный опыт Рижской думы последних лет в вопросах социальной помощи, включая бесплатный проезд на общественном транспорте для отдельных категорий жителей. Кроме того, партия намерена возобновить строительство муниципального жилья, чтобы снизить социальное напряжение из-за его нехватки.

Что касается борьбы с коррупцией, которая спровоцировала в прошлом году отставку бывшего лидера "Согласия", то РСЛ, по словам Митрофанова, намерен внедрить принцип абсолютной прозрачности. Если партия, пояснил он, войдёт в правящую коалицию, то обеспечит для избирателей возможность узнать имена депутатов и партий, лоббирующих заключение того или иного договора по строительству или ремонту. Тогда жители столицы сами смогут увязать качество работ во взаимосвязи с позицией депутатов и сделать выводы относительно их порядочности и компетентности.

Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости
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Амбиции зрелого политика уже успели оценить и местные политологи. Они напоминают, в частности, что еще три года назад в соавторстве с евродепутатом и сопредседателем партии Татьяной Жданок Митрофанов презентовал книгу о борьбе русскоязычных граждан страны за свои права: "Русские Латвии на изломе веков. От заката СССР до кризиса Евросоюза". По оценке аналитиков, эту монографию можно считать самым объёмным и наиболее подробным изложение политической истории русского сообщества этой прибалтийской страны с конца двадцатого века до текущих дней.

Авторы книги сошлись во мнении, что ставка на "буржуазное" бесконфликтное врастание во власть является ошибочной. История Европы, полагают они, доказывает: общество развивалось благодаря массовым протестам и политическим кампаниям. Без обострения отношений с властями и навязывания им обсуждения неудобных вопросов изменить реальность нельзя.

Фото: iStock
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Рано или поздно, утверждали авторы монографии, у русского языка будет официальный статус, и проблема массового безгражданства найдет справедливое решение. Правда, это произойдет при условии, что в русских семьях будут рождаться дети, они будут вырастать, получать достойное образование и оставаться в Латвии, постепенно формируя внутренне солидарное сообщество, сохраняющее связи с русским миром и одновременно глубоко интегрированное в жизнь латышского большинства.

Стоит добавить, что и остальные ведущие политические партии Латвии успели заявить о своих кандидатах. Союз "зеленых" и крестьян, в частности, выдвигает в кандидаты мэра депутата парламента Виктора Валайниса, а список партии "Согласие" возглавит мало известный активист Константин Чекушин.

Латвийское объединение регионов и национальное объединение будут выдвигаться на грядущие выборы единым списком. Кандидатом в мэры нацобъединение ранее назвало бывшего депутата сейма Эйнара Цилинскиса.

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