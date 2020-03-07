Спасатель "мертвой" станции "Салют-7" Виктор Савиных празднует 80-летие

7 марта исполняется 80 лет Виктору Петровичу Савиных, летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза. Он -100-й космонавт планеты и 50-й космонавт нашей страны. О его подвиге, спасении "мертвой" станции "Салют-7" знает весь мир: написаны книги, статьи, сняты художественный и документальные фильмы.

Виктор Савиных трижды летал в космос. Но его второй полет в 1985 году вместе с Владимиром Джанибековым на станцию "Салют-7" стал одним из самых драматических, опасных и технически сложных в истории не только отечественной, но и мировой космонавтики.

11 февраля 1985 года станция "Салют-7", которая была выведена на орбиту в 1982 году, потеряла связь с Центром управления полетами из-за сбоя оборудования. Все было очень плохо: "Салют-7" не подавал сигналы, вышел из-под контроля и стал терять высоту, неуклонно снижаясь к Земле. ЧП! Куда конкретно упадет - непредсказуемо. Как и последствия падения. В истории космонавтики уже была трагедия американской станции "Скайлэб": тогда ее обломки долетели до Австралии.

Для спасения "Салюта-7" 6 июня 1985 года отправили специально оборудованный корабль "Союз Т-13" и самых опытных на тот момент действующих космонавтов, на кандидатуре которых настоял лично Алексей Леонов. И 8 июня экипаж - командир Джанибеков (у него это был пятый полет) и бортинженер Савиных - совершил первую в истории стыковку с неуправляемым объектом. То, что тогда они сделали в ручном режиме, вошло в учебники. После этого стало ясно, что можно подплывать и ремонтировать на орбите любые космические аппараты.

О деталях уникального спасения станции "Салют-7" в интервью корреспонденту "РГ" рассказал сам Виктор Савиных.

- Вначале на станции отказала система радиосвязи, - вспоминал Виктор Петрович. - Произошел отказ датчика по электричеству. Автоматика сработала неверно - полетело все энергопитание. Станция замерзла. В том числе система подачи кислорода, горячей воды и т.д. "Салют-7" превратился в ледяной дом.

Любопытно, что перед полетом жена Виктора Петровича связала им с Джанибековым пуховые шапки. Мол, пригодятся. Как чувствовала. Они так и работали в этих шапочках. Есть фото. Хотя на время репортажей "Земля" просила шапки снять.

Когда космонавты пробрались на станцию, там была жуткая тишина, темнота и холод. Мертвый дом. Понадобились огромные усилия, чтобы все перезапустить, перенастроить. Однако когда "Салют-7" стал оттаивать, наступил, пожалуй, самый страшный момент. Все покрылось тонкой пленкой воды. По стенке стукнешь, а оттуда брызги...

- Чтобы справиться с потопом, в ход пошло все, что было под рукой, - рассказывал Виктор Савиных. - Включая вещи от предыдущей экспедиции. Рвали в лоскуты даже комбинезоны. Но дефицит тряпок - это не самая большая проблема. Была реальная опасность пожара: вода и электричество, как известно, несовместимы. Обошлось просто каким-то чудом.

Говорили, была и другая реальная угроза: что станцию-махину в 20 тонн могут захватить американцы. По словам Виктора Савиных, идея витала в воздухе. Как раз в то время за океаном разрабатывали глобальную систему стратегической инициативы. Знаменитую СОИ, которая способна уничтожать в космосе любые спутники и ракеты. Но что касается "Салюта-7", это было бы чрезвычайно сложно.

- Я считаю, что невозможно, - делился он. - Убрать солнечные батареи, антенны... Эти 20 тонн надо было еще как-то закрепить.

"А правда, что один их американских филателистов прислал вам три фото "Салюта-7", снятого с американского шаттла "Челленджер"? То есть якобы он реально подлетал к "Салюту"?- спросил корреспондент "РГ".

- Да, фото были, - ответил Виктор Петрович. - Но подлетал не "Челленджер", а другой космический аппарат.

Когда в 1998 году на экраны вышел американский фильм "Армагеддон", появилась шутка: русский космонавт в ушанке - это как раз Савиных и Джанибеков в одном лице.

- Увидели "Армагеддон" - посмеялись, - говорит Савиных.

А вот когда вышел уже наш фильм "Салют-7", "спасателям", если честно, было уже не так весело. Скажем, Виктор Петрович, категорически был против придуманного эпизода, где космонавт кувалдой чинит солнечный датчик. Он высказал свое мнение, но эпизод в фильме все-таки остался...

За спасение станции "Салют-7" Виктор Савиных получил свою вторую звезду Героя Советского Союза.

В 1989 году Виктор Петрович ушел из отряда космонавтов: его избрали ректором Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК), который он сам когда-то закончил с красным дипломом по специальности "инженер-оптик-механик". С этого началась его 20-летняя ректорская карьера в родном учебном заведении. В 2007 году Виктор Петрович стал президентом университета и занимает эту должность по сей день.

Виктор Петрович Савиных - академик РАН, доктор технических наук, профессор.