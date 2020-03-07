США планируют поставить Украине РЛС и патрульные катера на 125 млн долларов

Минобороны США уведомило конгресс о своих планах поставить Украине противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера Mark VI и другую технику на общую сумму в 125 миллионов долларов. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на источники в администрации и конгрессе.

По их данным, речь идет о половине нового транша военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. Сроки поставок не уточняются, пишет ТАСС. При этом официальные представители Пентагона отказались комментировать эту информацию.

Напомним, в прошлом году администрация президента Дональда Трампа заморозила выделение военной помощи Украине из-за недостаточного прогресса в борьбе с коррупцией. Политические оппоненты американского лидера утверждали, что он пытался убедить украинского президента Владимира Зеленского начать расследование деятельности сына его политического противника Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Это стало поводом для начала процедуры импичмента. Однако Сенат оправдал президента по обеим статьям обвинения.