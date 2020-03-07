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07.03.2020 12:36
Рубрика: В мире

США сняли пошлины на медицинские товары из Китая на фоне коронавируса

Текст: Александр Саможнев

Администрация Трампа предоставила освобождение от тарифов для ряда медицинских товаров, импортируемых из Китая, включая маски для лица и медицинские перчатки, сообщает деловое издание Bloomberg.

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В число продуктов, которые получили исключение, входят медицинские маски, перчатки для осмотра и чистящие салфетки Medline Industries Inc. для пациентов.

В одной из компаний исключение масок из пошлины в 7,5% пояснили тем, что глобальное производство продукта значительно ограничено, а переход на производителей США или третьих стран представляется "непрактичным неконкурентоспособным". "Дополнительные пошлины на такие продукты могут нанести серьезный финансовый ущерб и увеличить расходы для поставщиков медицинских услуг и их клиентов в Соединенных Штатах", - говорится в комментарии.

Фото: California National Guard via AP
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По данным Reuters, офис торгового представителя США предоставил исключения из пошлин на 30 товаров от хирургических халатов до масок для лица и медицинских чаш. Изначально тарифы на медицинские товары были в размере 15 процентов, но потом снижены до 7,5 процента в рамках торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Между тем торговый советник президента США Питер Наварро встретился группой представителей фармацевтических компаний. В том числе, обсуждались возможности исключения Китая из части цепочек поставок критически важных фармацевтических препаратов или возврата производства в США, утверждают источники, знакомые с темой.

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