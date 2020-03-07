Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку

736 тысяч выпускников записались на ЕГЭ по русскому языку. Школьники уже начали готовиться к экзамену, а ученики младших классов с тревогой ждут проверочных работ, которые пройдут в марте-апреле.

Русский язык - один из самых трудных предметов в школе. Сдать ЕГЭ на 100 баллов непросто. Случается, что сильные ученики допускают досадные ошибки из курса младших классов.

Проверьте, хорошо ли вы знаете школьную программу? Поясним сразу: все вопросы - из открытой базы данных ФИПИ (всего там 10 тысяч заданий) и используются в школах для контрольных, проверочных работ и диагностических работ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.