Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома

Новым главой аппарата Белого дома станет конгрессмен Марк Медоуз (республиканец от штата Северная Каролина). На этом посту он сменит Мика Малвейни, написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Американский лидер отметил, что давно знаком Медоузом, и "отношения у нас очень хорошие". Трамп также поблагодарил Малвейни за его работу, отметив, что он станет спецпосланником США по Северной Ирландии.
В конце прошлого года Трамп объявил о решении назначить временно директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни на должность и. о. главы аппарата. За неделю до этого стало известно о предстоящей отставке с этого поста Джона Келли, пишет ТАСС.
....I want to thank Acting Chief Mick Mulvaney for having served the Administration so well. He will become the United States Special Envoy for Northern Ireland. Thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2020