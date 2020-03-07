Турецкий телеканал перепутал галстук с любовью в переводе об Эрдогане

МИД России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова при обращении к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

Телеканал опубликовал в социальных сетях видео с Лавровым и Эрдоганом во время переговоров 5 марта в Москве. В субтитрах приведена якобы произнесенная главой МИД РФ фраза "I love you Tayyip" ("Я люблю Вас, Тайип").

Сергей Лавров отчетливо произнес фразу "I love your tie", что в переводе означает "Мне нравится ваш галстук", поправили коллег российские дипломаты в Twitter.

Напомним, в Москве 5 марта состоялись переговоры, на которых президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня и ряд мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийском Идлибе. В консультациях принимали участие также главы внешнеполитических ведомств двух стран.

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