Ученые назвали четыре навыка, которые должна формировать школа 21 века

Какие навыки и умения должна давать современная школа? Какие черты характера будут особо ценны в 21-м веке? Какими видами грамотности надо овладеть сегодня, чтобы быть успешным завтра?

Исследователи ВШЭ подготовили практические рекомендации для педагогов и предложили вести уроки по-новому. Рекомендации основаны на лучших практиках самых успешных стран - Гонконга, Южной Кореи, Сингапура, Японии и стремительно развивающегося в сфере образования Вьетнама.

Самое главное - это так называемые 4 "К": критическое мышление, креативность, коммуникативность и кооперация.

Какие человеческие качества помогут быть успешными в 21-м веке? Любопытство, инициативность, настойчивость, адаптивность, лидерство, социальная и культурная осведомленность.

Какие виды базовой грамотности нужны для того, чтобы освоить хорошую профессию и состояться в ней? Языковая, числовая, естественно-научная, цифровая, финансовая, гражданская и культурная.

Исследователи ВШЭ также проанализировали, как самые важные навыки 4 "К" соотносятся с нашими школьными стандартами, учитываются ли хоть как-то требования времени в наших программах? Оказалось, все не так уж и плохо, теоретически совпадений много.

Но весь вопрос в том, что уроки надо проводить по-новому. Например, могут помочь "перевернутые" уроки, когда ученик дома читает теорию, изучает вопрос, а на уроке выполняет только практическую работу. Впрочем, как наши школьники будут самостоятельно что-то изучать, если, как показало последнее исследование PISA, у нас лишь 15-16 процентов учеников-подростков в состоянии прочитать текст и понять основную мысль?

Еще несколько вариантов обучения - ученикам дают задания, где предполагается несколько ответов; групповое задание, когда дети работают небольшой командой или в паре, и не 45 минут. Например, на работу над темой или проектом им дается неделя. Понятно, что рассадка за парты в три ряда в этом случае мало годится.

Можно предлагать ученикам задания, связанные с поиском информации из открытых источников. Или задачи, которые требуют поиска информации по другим предметам. Компьютеры, планшеты, смартфоны приветствуются - куда же без информационной среды?

В конце урока - небольшое интервью: что понравилось на уроке, что ученик смог узнать лучше? А потом - групповое обсуждение, и надо позаботиться о том, чтобы провести его как можно раньше. В этот же день или на следующий. И главное, учитель перестает быть вещателем и становится консультантом.