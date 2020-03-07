Умер паралимпийский чемпион Евгений Кегелев

На 34-м году жизни скончался чемпион паралимпийских игр в Лондоне Евгений Кегелев.

О смерти победителя Паралимпиады 2012 года по легкой атлетике спорта слепых сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.

"Паралимпийский комитет России с прискорбием сообщает о безвременной кончине чемпиона Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Евгения Кегелева. Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам спортсмена", - говорится в сообщении.

На Играх 2012 года Кегелев в составе эстафетной команды выиграл золотую медаль в беге 4 по 100 метров, став первым в истории Красноярского края паралимпийским чемпионом. Помимо бега он также выступал в тройном прыжке и в прыжках в длину.

В состав сборной России Евгений Кегелев входил до 2019 года. О причинах смерти пока не сообщается.