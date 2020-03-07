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Рубрика: В мире

В Дубае открывается музей российской культуры "Матрешка"

Текст: Ирина Невинная
Ежегодный фестиваль "Матрешка" традиционно знакомит гостей из разных стран с культурой и творчеством российских исполнителей и дизайнеров. На этот раз площадкой фестиваля стала выставка World Expo 2020, которая проводится раз в пять лет и в этом году ее принимает Дубай.

За много лет сотрудничества с ОАЭ фестиваль стал интересной и самобытной площадкой, на которой свое творчество представляют как известные производители, так и начинающие дизайнеры и модельеры.

В этому году мероприятие состоится в стиле русской сказки в одном из популярных и красивых районов Дубая, у подножия самого высокого и уникального здания в мире Бурдж-Халифа с видом на знаменитые танцующие фонтаны. Специальным гостем фестиваля станет наиболее неоднозначный персонаж русских сказок Баба Яга.

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Помимо знакомства с русским фольклором гости фестиваля смогут оценить и другие грани российского искусства. В программе выступление звезд Мариинского театра, народного артиста России, пианиста Юрия Розума, писателя Александра Цыпкина, певицы Нюши, модное шоу известного российского дизайнера Игоря Гуляева и благотворительный аукцион. Завершится вечер концертом одного из лучших вокалистов России Алексея Чумакова.

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