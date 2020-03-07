В "Фобосе" рассказали о погоде в апреле и мае

Март ожидается неоднородным. После теплого начала месяца температура пойдет вниз. Апрель и май будут теплыми, но не без рекордных температур. Об этом "Российской газете" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

- Март уже можно сказать удался на славу. Первая декада месяца рекордно теплая: до девятого марта в центральной России штурмуем отметку в +10 градусов. Единственное, что портит идеальную картину - это дожди.

В Черноземье в ближайшие дни - плюс 12-17 градусов и почти без дождей. А на юге продолжится история стремительного потепления. Вплоть до середины следующей недели юг будет утопать в летнем тепле. Там много солнца, никаких осадков. Настоящее лето +10-15 градусов. Если бы еще вода была потеплее, то можно открывать купальный сезон. Но пока вода в Черном море прогрелась до +10-15 градусов.

В дальнейшем в центре европейской территории температура будет снижаться, отмечает Тишковец. Сейчас превышение над нормой составляет 7-10 градусов, но с каждой декадой это превышение будет сокращаться. "Март в любом случае окажется на 3-6 градусов выше нормы. Осадки будут в норме. Апрель уже только на 2-3 градуса будет теплее обычного. И, кстати, в апреле ожидается дефицит осадков, месяц будет немного засушливый. Май окажется теплее нормы на 1-2 градуса. Аномалия сократится, но в любом случае нас ждет очень комфортная весна", - пообещал Тишковец.