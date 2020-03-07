В Иране количество зараженных коронавирусом приблизилось к шести тысячам

Количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Исламской Республике достигло 5823 человека, из них отмечено 145 случаев со смертельным исходом. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"За минувшие сутки в Иране выявлено 1076 новых случаев заражения коронавирусом. К сожалению, 21 человек скончался", - приводит слова чиновника агентство ISNA.

По словам Джаханпура, к настоящему времени в стране выздоровели 1669 заболевших.

Ранее местные СМИ сообщили, что очередной жертвой коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва.