В Италии из-под крана вместо воды полилось вино

Жители небольшого итальянского городка Кастельветро-ди-Модена в регионе Эмилия-Романья стали свидетелями "чуда".

Из их водопроводных кранов вместо воды неожиданно, полилось красное игристое вино Lambrusco.

Как выяснилось, из-за технического сбоя на винодельне Settecani вино из одной из цистерн попало в водопровод, а оттуда, соответственно, в дома местных жителей.

Неполадку довольно быстро устранили, но предприимчивые итальянцы, успели набрать для личного пользования достаточно много вина по цене простой водопроводной воды.