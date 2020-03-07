В Китае обрушившийся отель служил карантином для больных коронавирусом

Около 70 человек оказались в ловушке в результате обрушения" в прибрежном городе Цюаньчжоу отеля "Синьцзя" , который использовался в качестве карантина для лиц с подозрением на коронавирус, сообщает информагентство AFP.

По данным местных властей, организовавших спасательные работы, 38 человек были спасены из-под обломков гостиницы на 80 номеров. Пока данных о жертвах катастрофы нет.

Власти Цюаньчжоу сообщили, что на место происшествия направлено более 700 спасателей, а также машины скорой помощи, экскаваторы и краны. Из Пекина обещают содействие в ликвидации последствий разрушения здания.

В социальной сети Weibo циркулируют снимки, как спасатели прочесывают обломки строения в темноте и успокаивают женщину, попавшую под тяжелую плиту, а также доставку пострадавших в машины скорой помощи. Проживающий по соседству местный житель рассказал, что отель сложился как карточный домик всего лишь за несколько минут.

Между тем в городе Цюаньчжоу зарегистрировано 47 случаев заражения COVID-19. Отель, который был построен всего лишь два года назад, недавно перепрофилировали для размещения людей, имевших контакт с пациентами с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Напомним, это уже не первый случай обрушения здания в Китае. По меньшей мере, 20 человек погибли в 2016 году, когда в восточном городе Вэньчжоу обрушился ряд построенных с нарушением технологии зданий, заполненных рабочими-мигрантами. Еще 10 погибли в прошлом году в Шанхае после обрушения коммерческого комплекса во время ремонта.