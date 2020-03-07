В московском транспорте усилены меры санитарной безопасности

В столичном транспорте, где всегда строго соблюдаются санитарные нормы, усилены меры безопасности для противодействия распространению вирусов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Московский транспорт".

В сообщении говорится: "Здоровье наших пассажиров на первом месте! Мы дополнительно усилили меры санитарной безопасности в московском транспорте, чтобы эффективно противодействовать распространению вирусов".

Меры санитарной безопасности были усилены из-за роста заболеваемостью ОРВИ. Сейчас в поездах метро чаще меняют воздушные фильтры, вагоны обрабатываются специальными дезинфицирующими веществами и УФ-лампами. Вместе с этим, сотрудников подземки обеспечили антисептиками для рук.

Горожанам напомнили, что ОРВИ передается воздушно-капельным путем, поэтому пассажирам нужно соблюдать меры профилактики. В числе основных рекомендаций: чаще мыть руки с мылом или протирать их влажными салфетками. Также важно регулярно проводить влажную чистку верхней одежды.

Горожанам рекомендуют пить много воды, а нос промывать солевыми растворами. Поддержать иммунитет поможет правильное и регулярное питание, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе. Между тем, врачи могут назначить пищевые добавки или витамины.