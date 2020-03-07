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Как выбрать цветы к празднику
Как выбрать цветы к празднику
07.03.2020 09:51
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать цветы к празднику

Текст: Ирина Невинная
В преддверии 8 марта резко возрастает спрос на живые цветы. Специалисты Роспотребнадзора пояснили, как правильно выбрать букет и что сделать, чтобы цветы подольше оставались свежими.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

1. Обратите внимание на стебель - он не должен быть слишком сухим.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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2. При покупке роз хороший признак свежести - наличие на бутоне так называемой "рубашки", самых верхних, более грубых лепестков. Правда, иногда продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид. Но стоит учесть, что именно они начинают увядать первыми, и продавцы могут их снять, чтобы цветы выглядели более свежими.

3. Степень раскрытия бутона - еще один важный показатель свежести цветов. Лучше всего выбирать полураскрытые цветы.

4. Мода декорировать цветы не только спорная с эстетической точки зрения (цветы красивы сами по себе, в естественном виде), но иногда помогает отвлечь внимание покупателей и продать букет второй свежести. Оборки из фольги вокруг каждого цветка, блестки на лепестках могут элементарно скрывать признаки увядания.

Фото: iStock
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5. Лучший способ сохранить живые цветы - сразу поставить их в воду. Не случайно многие магазины продают букеты в пластиковых вазах-контейнерах.

6. На свежести купленного букета отрицательно сказываются перепады температур. Поэтому в морозную погоду цветы нужно дополнительно упаковать в плотную бумагу. Не спешите вносить цветы с холода сразу в теплое помещение - оставьте их на несколько минут в тамбуре или в прихожей, где немного прохладнее.

7. Перед тем, как поставить цветы в вазу, нужно еще раз подрезать стебли, сделав косой срез. Стебли роз рекомендуется расщепить.

8. Удалите нижние листья - в вазе должны стоять голые стебли. В противном случае листья. находящиеся в воде, быстро загниют.

Фото: Istock
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9. Выбирать монобукет или цветочную композицию - дело вкуса. Но собирая букет, важно знать, что некоторые цветы плохо переносят соседство друг с другом. Не стоит ставить в одну вазу: нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Зато веточка туи - отличный способ продлить жизнь букета.

10. В магазинах иногда предлагают пакетики средства, которое при добавлении в воду продлевает свежесть цветов. Из домашних средств можно попробовать добавить в вазу щепотку сахара или таблетку аспирина. Но все-таки главное правило - приобретать только свежие цветы.

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