В Сети появилось видео, где Нурмагомедов пинает чемпионский пояс Фергюсона

Официальная пресс-конференция перед боем чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона могла закончиться рукоприкладством. На мероприятии, которое прошло в Лас-Вегасе, царила напряженная атмосфера. Нурмагомедов и Фегрюсон едва не начали потасовку, после чего чемпион UFC пнул пояс временного чемпиона организации, принадлежащий Фергюсону. После этого глава промоушена Дана Уайт разнял бойцов.

На самой пресс-конференции Нурмагомедов вел себя по отношению к сопернику немного агрессивно.

"Тони заслужил этот бой, он очень хороший боец, но я не люблю его как человека из-за того, что он глупый. Как бойца я его все-таки уважаю, но не как человека", - сказал Нурмагомедов.

Фергюсон не поддержал эту полемику, хотя во время общения со СМИ старался поддеть чемпиона.

"Между нами есть уважение, я не хочу поливать его грязными словами. Я просто люблю популярность и выиграю в этом бою. Бой с Хабибом для меня будет легким, это будет как спарринг", - сказал Фергюсон.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном за титул UFC в легком весе пройдет 19 апреля в Нью-Йорке.