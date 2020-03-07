Вифлеем закрыли для туристов и паломников из-за коронавируса

Древний Вифлеем был закрыт после появления информации о вспышке коронавируса. Местные жители не могут выехать в Израиль, а автобусы с туристическими группами разворачивают у КПП.

Накануне сотрудники минздрава Палестины обработали трапезную и алтарь храма специальным дезинфицирующим раствором.

"На две недели мы закрыли все храмы, все мечети, все школы, все места массовых собраний. Вчера мы стерилизовали все места, где собираются люди. Мы даже запретили свадьбы, конференции во всем городе, чтобы ограничить распространение заболевания", - цитирует РИА Новости замдиректора управления министерства здравоохранения Палестины в Вифлееме Шади Ису.

По его словам, о семи случаях коронавируса в Вифлееме стало известно после подтверждения заболевания у сотрудников отеля "Ангел", где останавливались паломники из Греции. Пока все пациенты чувствуют себя хорошо. В Вифлееме подготовлены два госпиталя на случай распространения заболевания. Также развернуты зоны для тех, кто по какой-либо причине не сможет пройти двухнедельный карантин на дому. Всего на домашний карантин в Вифлееме отправлены несколько сотен человек .

Чиновник минздрава Палестины полагает, что распространение коронавируса может поставить под угрозу предстоящие пасхальные праздники, причем не только в Вифлееме. Пострадает также туристический бизнес. Более половины горожан работают в гостиницах, ресторанах, сувенирных лавках и водят туристические группы.