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Рубрика: Общество

ВОЗ: Корнавирусом в мире заразились более 98 тысяч человек

За последние сутки во всем мире было зафиксировано 2873 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Фото: California National Guard via AP
Коронавирус обнаружен у 21 человека с лайнера Grand Princess у берегов США

Отмечается, что общее количество инфицированных составило 98,2 тысячи человек, из которых более 80 тысяч приходится на Китай. Здесь же жертвами коронавируса стали уже 3045 человек. За пределами КНР скончались 335 пациентов, пишет ТАСС.

Первые случаи коронавируса выявлены в Колумбии и Коста-Рике. Всего же заражения подтверждены более чем в 80 странах, включая Россию. За пределами Китая больше всего заболевших в Южной Корее, Иране и Италии.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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