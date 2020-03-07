WSJ: Племянника и брата саудовского короля подозревают в госизмене

Власти Саудовской Аравии задержали предыдущего наследного принца Мухаммеда бен Наифа и брата короля принца Ахмеда по подозрению в государственной измене. Такую информацию распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

По их данным, родственники короля были задержаны в пятницу утром. Охрана королевского двора взяла их под стражу, после чего в домах подозреваемых прошли обыски. Сообщается, что бен Наифу и принцу Ахмеду грозят пожизненное заключение или казнь. Подробности их предполагаемого преступления не сообщаются, пишет РИА Новости.

В июне 2017 года король Саудовской Аравии сменил наследного принца страны. Вместо племянника монарха Мухаммеда бен Наифа им стал сын короля Мухаммед бен Сальман. Источники издания отмечают, что эти задержания еще больше укрепили власть Мухаммеда бен Сальмана, а также избавили его от некогда серьезных конкурентов.