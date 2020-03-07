Женская сборная России по биатлону не попала в тройку в эстафете

Победой сборной Норвегии завершилась женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Россиянки в очередной раз оказались вне числа призеров.

На проходящем без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса этапе Кубка мира в Чехии состоялась женская эстафетная гонка 4 по 6 км. Российскую команду в этой гонке представляли Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.

Быстрее всех дистанцию преодолела команда Норвегии - 1 час 9 минут 14,8 секунды, не допустив ни одного промаха, и использовав всего 8 дополнительных патронов.

Второй результат у команды Франции, проигравшей победительницам 28,7 секунды. Француженки допустили один промах и использовали 10 дополнительных патронов. Команда России претендовала на бронзу и после заключительной стрельбы Резцова ушла в гонку именно на этой позиции.

Но на трассе наша спортсменка снова не показала высокой скорости, ее опередили соперницы из Германии и Украины. Немки в итоге финишировали третьими, проиграв 57 секунд - 1 штрафной круг и 14 дополнительных патронов. Следом финишировали украинки.

Команда России показала пятый результат, проиграв команде Норвегии одну минуту 11,7 секунды. Россиянки также вынуждены были уйти на штрафной круг и потратили 12 лишних патронов.