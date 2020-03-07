Жительница Подмосковья госпитализирована с подозрением на коронавирус

Вернувшаяся из поездки в Цюрих жительница Московской области вместе с семьей госпитализирована в инфекционное отделение областной больницы, сообщает министерство здравоохранения Московской области.

Официального подтверждения заболевания, как и явных симптомов у госпитализированных нет. Анализы только отправлены в новосибирскую лабораторию "Вектор". Однако известно, что в настоящий момент устанавливается круг лиц, с которыми контактировала женщина. Она, кстати, сама обратилась к врачам сразу после возвращения из зарубежной поездки.

По данным минздрава области, госпитализированная семья находится в отдельном боксе. Состояние у всех удовлетворительное. Ситуация находится под контролем медиков и специалистов Роспотребнадзора.