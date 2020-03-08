Адесанья защитил чемпионский титул UFC в среднем весе

Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе, победив по решению судей Йоэля Ромеро. В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 248, главным событием которого стал поединок между чемпионом организации Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро.

В первом раунде соперники не совершили большого количества активных действий. Ромеро был чуть активнее. В дальнейшем рисунок боя не сильно изменился. Ромеро изредка проводил взрывные атаки, чемпион же старался отстреливаться с дистанции.

Лишь в пятом раунде Адесанья стал действовать более активно.

В итоге все три судьи увидели победу чемпиона - 48:47, 48:47, 49:46. Хотя, по большому счету, он ее не заслужил.

Адесанья одержал 19-ю победу в ММА за карьеру, для Ромеро это поражение стало 5-м при 13 победах.