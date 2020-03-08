Акции Saudi Aramco рухнули из разрыва сделки ОПЕК+

Акции саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco в воскресенье упали более чем на 9%, следует из данных торгов.

Торги завершились снижением стоимости бумаг на 9,09% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Цена одной акции Saudi Aramco в моменте падала до 29,9 риала за штуку, торги закрылись ровно на уровне 30 риалов.

Это минимальный уровень стоимости акций саудовской компании после ее IPO в декабре прошлого года. После неудачных торгов воскресенья капитализация компании составила 1,6 трлн долларов против почти 2 трлн долларов на момент декабрьского размещения.

Причиной падения акций Saudi Aramco стал разрыв сделки ОПЕК+, о котором стало известно в пятницу, 6 марта. Саудовская Аравия и Россия не договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти после марта, соответствующие обязательства перестанут действовать с апреля. Это привело к снижению цен на нефть также почти на 10%, до текущих 45 долларов за баррель марки Brent.