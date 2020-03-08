Эксперт перечислила напитки, которые опасно хранить вне холодильника

Некоторые распространенные напитки, как известно, быстро портятся при комнатной температуре. И это не только молоко или свежевыжатые соки.

- С альтернативными молоку протеиновыми напитками на основе сои, миндаля, риса или кокоса происходит то же самое, что и с молоком при комнатной температуре. Присутствующее во всех этих продуктах большое количество белка способствует росту бактерий, - отметила член Испанского общества по безопасности и качеству пищевых продуктов (SESAL) Роза Мария Урдиалес.

Особый разговор - богатые пробиотиками ферментированные напитки. Например, кефир и чайный гриб. Из-за их "микробного состава" напитки рекомендуется всегда хранить в холодильнике - это поможет замедлить брожение и накопление углекислого газа.

- Хотя пиво, вино или сидр также являются ферментированными продуктами, они, если их открыть и оставить при комнатной температуре, портятся медленнее. У этих типов продуктов есть важный алкогольный компонент, который действует как консервант и защищает от микроорганизмов, - отметила Роза Мария Урдиалес.

Эксперт напомнила, что открытые соки обязательно надо хранить в холодильнике - в этом случае нектары выдерживают около пяти дней, свежевыжатые соки - пару дней.

- Стоит помнить, что не защищена от роста микроорганизмов при длительном хранении вне холодильника и обычная вода, - отметила Урдиалес.