Эрдоган: Турция может перейти к односторонним действиям в Идлибе

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в ходе воскресного выступления заявил, что не исключает возможности односторонних действий со стороны Анкары в сирийской провинции Идлиб. Это, по его словам, может произойти, если достигнутые ранее с Москвой договоренности не будут соблюдаться.

"Мы оставляем за собой право по-своему очистить это место, если данные нам слова касательно района проведения операции "Весенний щит" не будут сдержаны. Мы заключили соглашение, чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по тому пути, который сами для себя определили", - цитирует слова Эрдогана ТАСС.

Турецкий лидер также сообщил, что в течение месяца в провинции Идлиб погибли не менее 59 военнослужащих его страны.