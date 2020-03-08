Этап "Формулы-1" впервые в истории пройдет без зрителей

Этап чемпионата "Формулы-1" в Бахрейне в этом сезоне пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в заявлении организаторов соревнования, опубликованном на их странице в Facebook. Впервые в истории "Формулы-1", которая проводится с 1950 года, гонка состоится без болельщиков.
Фото: Владимир Аносов/РГ
В заявлении сообщается, что такое решение было принято "после консультаций с международными партнерами и национальной целевой группой королевства по здравоохранению".
"С учетом продолжающегося распространения коронавируса по всему миру было бы неправильным проводить крупное спортивное мероприятие, на котором тысячи туристов могут контактировать друг с другом. Этап состоится по расписанию, но будет транслироваться только по телевидению", - следует из сообщения.
Этап в Бахрейне, второй в новом сезоне, пройдет с 20 по 22 марта.