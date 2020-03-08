Этап "Формулы-1" впервые в истории пройдет без зрителей

В заявлении сообщается, что такое решение было принято "после консультаций с международными партнерами и национальной целевой группой королевства по здравоохранению".

"С учетом продолжающегося распространения коронавируса по всему миру было бы неправильным проводить крупное спортивное мероприятие, на котором тысячи туристов могут контактировать друг с другом. Этап состоится по расписанию, но будет транслироваться только по телевидению", - следует из сообщения.

Этап в Бахрейне, второй в новом сезоне, пройдет с 20 по 22 марта.