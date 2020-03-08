Фехтовальщикам отменили рукопожатия на соревнованиях из-за коронавируса

Международная федерация фехтования (FIE) отменила традиционные рукопожатия для спортсменов на всех соревнованиях из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Отмечается, что рукопожатия заменят контактом между оружием и касаниями локтями.

В отличие от ряда других спортивных федераций FIE пока не принимала решений об отмене соревнований или проведении их без зрителей. Пока федерация выдала лишь определенные рекомендации, направленные на профилактику болезни. В их числе регулярная гигиена рук и незамедлительное обращение ко врачам в случае появления симптомов.