Футболисты в Италии грозят забастовкой, если не остановят чемпионат

Итальянские футболисты выразили готовность объявить забастовку, если чемпионат Италии не будет приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил руководитель местного профсоюза игроков Дамиано Томмази после того, как Федерация футбола Италии отказалась от предложения министра спорта и молодежной политики страны Винченцо Спадафоры приостановить национальное первенство на некоторое время.

По словам Томмази, которые приводит La Gazzetta dello Sport, проведение матчей в дальнейшем подвергает футболистов ненужному риску. Глава профсоюза уверен, что перенос отдельных встреч и проведение их без зрителей не являются панацеей от всех проблем.

В числе тех, кто не хочет рисковать своим здоровьем, оказался экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли, ныне выступающий за клуб "Брешиа". "Никакие деньги не стоят нашего здоровья", - заявил Балотелли.

Федерация футбола Италии во вторник проведет экстренное совещание по этому вопросу.

В Италии, которая является эпицентром вспышки коронавируса в Европе, были ужесточены меры по противодействию новой инфекции. Премьер-министр страны Джузеппе Конте подписал декрет, ограничивающий перемещение людей на территории Ломбардии и ряда других провинций государства. Согласно последним данным, общее число заразившихся в Италии составляет почти шесть тысяч человек, из них более 200 умерли.