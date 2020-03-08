Иранская авиакомпания приостанавила полеты в Европу из-за коронавируса

Иранская авиакомпания Iran Air сообщила о приостановке полетов в страны Европы из-за того, что европейские государства "по непонятным причинам" ввели ограничения на рейсы компании. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте авиакомпании сообщении.

"Из-за налагаемых по неизвестным причинам европейскими странами ограничений, все полеты Iran Air в европейские пункты назначения приостановлены до дальнейшего уведомления", - указано в сообщении.

Ранее Австрия ввела ограничения на рейсы из Ирана. Затем Швеция, где проживает довольно крупная иранская диаспора, запретила авиасообщение с Ираном в качестве меры по сдерживанию распространения коронавируса.