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08.03.2020 22:45
Рубрика: В мире

Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса

Резкий рост летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в Италии вывел эту страну на первое место в мире по уровню смертности от COVID-19.

Фото: AP Photo/Anmar Khalil
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Согласно официальным данным, здесь погибает каждый 20-й зараженный - 4,96% из 7,3 тысячи больных. На втором месте - Иран, где умирают 2,96% заразившихся. И только на третьей позиции Китай, где и был впервые зафиксирован новый коронавирус.

Как сообщает РИА Новости, наименьшая смертность из всех стран, которые считаются неблагополучными по коронавирусу, зафиксирована в Южной Корее - 0,68% от числа всех зараженных.

Кроме того, Италия стала второй в мире после Китая как по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19, так и по числу смертей из-за него. Если брать количество зараженных, то в Италии их теперь 7 375, в Корее - 7 134, в Иране - 6 566. В Китае, по последним данным, заразились коронавирусом 80,6 тысячи человек, скончались 3 097, излечились более 57 тысяч.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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