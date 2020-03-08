Из-за коронавируса правительство Италии "закроет" несколько крупных городов

В связи с распространяющейся по стране коронавирусной эпидемией, Совмин Италии готовит к публикации революционное постановление, согласно которому въезд в Ломбардию и в 11 провинций страны будет разрешен исключительно по "серьезным и не терпящим отлагательств мотивам".

В частности, власти планируют закрыть въезд и выезд c 8 марта вплоть до 3 апреля во всю Ломбардию, в Падую, Венецию, Тревизо, Модену, Парму, Пьяченцу, Реджо Эмилию, Римини, Пезаро, Урбино, а также в Асти и Алессандрию.

Согласно новому декрету, нацеленному на "сдерживание коронавируса", в вышеперечисленных районах будет установлена "зона безопасности", в рамках которой начнут действовать жесткие ограничения. В частности, будут приостановлены все массовые мероприятия, закроют школы, музеи, спортивные залы, бассейны и театры. Владельцев баров и ресторанов обяжут обеспечить соблюдение расстояния в 1 метр между клиентами, в противном случае их деятельность будет немедленно остановлена. Придется отказаться также от личных деловых встреч, их предлагается проводить в онлайн-режиме. Все оставшееся население, проживающее в "зонах безопасности", власти призывают максимально ограничить выход во внешний мир.

Ожидается, что соответствующий указ будет подписан и обнародован в ближайшие часы.