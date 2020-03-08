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Рубрика: Экономика

Какие профессии распространены у российских женщин

Текст: Роман Маркелов
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Самая распространенная среди российских женщин - продавец. Такой вывод сделала RT, проанализировав данные Росстата за три квартала 2019 года.

Фото: Олег Золото/ РИА Новости
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Согласно подсчетам, продавцами работают 13,1% женщин. На втором месте по распространенности - работа в области образования (учителя, воспитатели и т.д.), где заняты 10,1% работающих женщин. В пятерку входят также специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7%), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и медсестры (6,7%).

В конце третьего квартала 2019 года, по данным Росстата, в России работали 35,2 млн женщин.

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