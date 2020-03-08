Канада выделит Украине полтора миллиона долларов на поддержку полиции

Канада поможет Украине материально. Киеву выделят более 1,5 миллиона долларов США. Деньги поступят не сразу, а в течение трех лет. Об этом сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Более 2 миллионов канадских долларов призваны помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины", - говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Подчеркивается, что данные средства выделяются в рамках проводимых на Украине реформ, в осуществлении которых ей активно помогает Канада.

Пять лет назад Оттава направила в Киев своих стражей порядка, чтобы те поделились знаниями и опытом с украинскими коллегами, напоминает ТАСС.