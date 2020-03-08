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08.03.2020 20:08
Рубрика: Культура

Кинонеделя в цифрах: Серб Милош Бикович сражает российского зрителя

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
Кассу кинопроката России за уик-энд 5-8 марта 2020 года, по предварительным данным, возглавила криминально-комедийная мелодрама Константина Статского "Отель "Белград" с бюджетом 150 млн руб. За первые четыре дня показов в 2 008 кинотеатрах она собрала 215 млн руб.

Далее следует анимационная сказка Дэна Скэнлона "Вперёд" - 200 млн руб в 1 631 кинотеатре за первые четыре дня показов.

На третьем месте криминальный боевик Гая Ричи "Джентльмены" - 110 млн руб в 644 кинотеатрах и 1 млрд 160 млн руб за 25 дней показов.

Четвёртая позиция у детективного триллера Ли Уоннелла "Человек-невидимка" - 100 млн руб в 1 191 кинотеатре за 4 дня показов.

И замыкает пятёрку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд музыкальная драма Жоры Крыжовникова с бюджетом 322,4 млн руб "Лёд 2" - 70 млн руб в 1 074 кинотеатрах и 1 млрд 475 млн руб за 25 дней показов.

Спортивно-биографическая драма Елены Хазановой с бюджетом 120 млн руб "Один вдох" собрала в 1 248 кинотеатрах лишь 25 млн руб за 4 дня показов.

"Ужастик" Святослава Подгаевского с бюджетом 78 млн руб "Яга. Кошмар тёмного леса" заработал за свой второй уик-энд в 1 793 кинотеатрах только 7,5 млн руб и 67,5 млн руб за 11 дней показов.

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